PARA HOJE / 20.SET

A obediência nunca pode ser um valor absoluto, porque toda a autoridade e toda a obediência têm limites. É bom saber que não se obedece apenas por obedecer, isso seria infantil. Sem espírito crítico e uma consciência bem formada não há obediência verdadeira. Não obedece bem quem “baixa a cabeça” mas quem responde e tem a coragem de dar dados e informações a quem manda, para que mande melhor.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

