PARA HOJE / 21.SET

O exercício da autoridade merece respeito quando é um serviço social, me liga às raízes e valores, me garante as condições de crescimento pessoal, em justiça e liberdade. Quer dizer, só merece respeito a autoridade que respeita e reconhece a dignidade do súbdito. Aliás, a melhor autoridade é aquela que nem precisa de mandar, no conhecimento e no diálogo aponta o caminho que dá vontade ao outro de colaborar.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt