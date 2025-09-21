PARA HOJE / 21.SET

Onde há crise, há esperança

O exercício da autoridade merece respeito quando é um serviço social, me liga às raízes e valores, me garante as condições de crescimento pessoal, em justiça e liberdade. Quer dizer, só merece respeito a autoridade que respeita e reconhece a dignidade do súbdito. Aliás, a melhor autoridade é aquela que nem precisa de mandar, no conhecimento e no diálogo aponta o caminho que dá vontade ao outro de colaborar.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

