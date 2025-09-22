Festival Internacional de Acordeão regressa a Almeirim em outubro

O Jardim da República, em Almeirim, vai receber no dia 5 de outubro, pelas 16h00, o Festival Internacional de Acordeão, iniciativa que pretende atrair apreciadores de música e destacar a importância deste instrumento tradicional portugês.

O programa inclui atuações de Rodrigo Maurício e Márcio Cabral, dois acordeonistas portugueses, e de Carmine Sangineto, a representar Itália.

Promovido pela Câmara Municipal de Almeirim, o evento integra a programação cultural do concelho e tem como objetivo divulgar a música nacional e internacional.

Com entrada livre, o espetáculo tem a duração aproximada de 90 minutos e promete levar ao público nomes de referência num cenário ao ar livre.