PARA HOJE / 28.SET

Devemos ter o desejo de ser cada vez mais humildes, isto é, verdadeiros. Perceber que há uma grande distância e uma grande caminhada a fazer, é uma proposta ideal da qual devemos aproximar-nos cada vez mais, pela qual vale a pena lutar. Entender a humildade como sinónimo da verdade. Santa Teresa de Ávila disse que a humildade era viver em verdade. Esse é o dinamismo da humildade, ser cada vez mais verdadeiro consigo próprio, com os outros e com o mundo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

