Diretores Clínicos de todo o país discutem futuro dos Cuidados de Saúde Primários na ULS Lezíria

Realizou-se no dia 26 de setembro, no Auditório da Unidade Local de Saúde da Lezíria, no Hospital Distrital de Santarém, o encontro “Diretores Clínicos: Liderar a mudança nos Cuidados de Saúde Primários (CSP)”, que reuniu diretores clínicos de todo o país. O evento proporcionou a partilha de experiências e a reflexão sobre os desafios e oportunidades na área.

A sessão de abertura foi conduzida por Raquel Landeiro, médica de família da Unidade de Saúde Familiar Vale do Sorraia, em Coruche, e contou com a presença do Conselho de Administração. Incluiu as intervenções de Teresa Rodrigues, diretora clínica dos cuidados hospitalares, que sublinhou a importância da integração dos cuidados; Alcinda Reis, subdiretora da Escola Superior de Saúde de Santarém, que falou sobre a parceria entre ensino e prática clínica e anunciou a criação de uma área dedicada a laboratório, ensino e inovação experimental; Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria, que apresentou o projeto OficINa, da Associação r.INseRIR, focado na inclusão através da arte; e Ana Alexandre Calado, diretora clínica dos CSP, que apresentou a ULS Lezíria, os seus desafios e os projetos da instituição para melhorar a resposta à população. Seguiu-se um momento musical a cargo da médica interna Beatriz Vital.

A primeira mesa-redonda, moderada por Denise Velho, diretora clínica dos CSP da ULS Região de Leiria, abordou o tema “Futuro da Medicina Geral e Familiar: Motivar, Valorizar e Contratar”. Intervieram Paula Broeiro, presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar; Gil Correia, tesoureiro da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF); André Biscaia, presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN); Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM); e Carolina Aranda, interna do 4.º ano de Medicina Geral e Familiar da ULS Lezíria.

Na parte da tarde teve lugar uma mesa-redonda dedicada ao tema “Saúde Digital nos CSP: inovação que simplifica e aproxima o doente”, moderada por Pedro Teixeira, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação da ULS Lezíria, e por Jorge Martins, enfermeiro responsável pela Comissão Local de Informatização Clínica (CLIC). A intervenção esteve a cargo de Bruna Castro, da Unidade de Sistemas de Cuidados de Saúde / Núcleo de Sistemas Locais da Direção de Sistemas de Cuidados de Saúde.

O evento incluiu também uma visita à OficINa, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, e encerrou com a intervenção da diretora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, Ana Alexandre Calado, que agradeceu a participação de todos e sublinhou a importância de iniciativas como esta. O encontro terminou num ambiente de convívio e celebração, com um momento musical protagonizado pelo Rancho Grupo Académico de Danças Ribatejanas.