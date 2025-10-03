Aluno apanhado com arma em escola de Almeirim

Um aluno da Escola EB 2/3 Febo Moniz, em Almeirim, causou grande alvoroço na comunidade escolar depois de ter levado para o estabelecimento de ensino uma arma de alarme. A situação ocorreu na passada quinta-feira, dia 2 de outubro.

Segundo apurou O Almeirinense, o adolescente de 13 anos, que frequenta o 5.º ano e já tinha antecedentes de mau comportamento, levou a arma para a escola. O caso foi detetado por uma professora durante uma aula, que encontrou a arma na mochila do aluno e de imediato alertou as autoridades.

No local, a GNR identificou o jovem, sinalizou-o à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almeirim e registou a ocorrência.

José Carreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, confirmou a situação e garantiu que já foram aplicadas as medidas necessárias.

“O Agrupamento já abriu um processo disciplinar ao aluno em causa”, afirmou o responsável, acrescentando que o processo avançará “de acordo com a legislação em vigor”.

O processo disciplinar segue agora os trâmites normais, podendo resultar numa repreensão, suspensão ou mesmo na expulsão da escola.