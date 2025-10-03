PARA HOJE / 3.OUT



A humildade é um acerto contínuo, porque posso estar a fazer-me de menos ou a fazer-me de mais. Temos de estar sempre a acertar, vou-me tornando humilde na medida em que acerto. E há pessoas que têm tendência a desviar para cima, para baixo, para o lado… Estar no palco. Humildade vem de húmus, terra fértil, que não é nada mas pode ser tudo. O tipo de fecundidade revela a humildade.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

