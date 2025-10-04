Escola, Inclusão, Respeito e Empatia: Um novo ano letivo com mais coração

A escola a começar é sempre um momento especial, um recomeço cheio de promessas. Chegam novos professores, novos amiguinhos, novas histórias, novas memórias e aprendizagens. É também tempo de reencontros: rever amigos, professores e todos os funcionários que fazem da escola uma segunda casa. Para alguns, tudo será novidade — novos pais, novos alunos —, para outros, o caminho já é familiar. Mas, em cada regresso, renova-se o mesmo convite: crescer juntos.

Convém relembrar, convém sublinhar e até frisar: precisamos de mais inclusão, mais respeito, mais empatia. É essencial reforçar, em casa e na escola, no recreio ou na cantina, que somos todos diferentes, mas iguais em dignidade. Cada criança carrega sonhos e sentimentos e merece oportunidades sem julgamentos. A escola só cumpre o seu verdadeiro papel quando é espaço de acolhimento, não de conflito.

Pais atentos e conscientes educam crianças felizes, preparadas para um futuro de respeito. Professores competentes e afetuosos moldam adultos incríveis, capazes de transformar o mundo. Por isso, neste ano letivo, que possamos olhar mais com o coração: acolher a diferença, valorizar cada gesto e ensinar pelo exemplo.

Uma escola inclusiva não se constrói apenas com discursos, mas com atitudes diárias. Que este seja o ano em que reforçamos laços, partilhamos empatia e praticamos respeito. Porque educar não é apenas ensinar matérias — é formar cidadãos humanos e conscientes.

E todos juntos dizermos em voz alta, como promessa para este ano:

• Na escola vamos semear,

• Respeito e amizade a florescer,

• Com empatia a crescer,

• Um mundo melhor vamos fazer.

Sandra Fé Fernandes