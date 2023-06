Sessão de apresentação de Sandra Fé Fernandes

A autora da freguesia da Raposa, Sandra Fé Fernandes, vai apresentar no dia 27 de junho, o livro “Coelhinho Dudu” volume I e II.

A sessão de apresentação vai acontecer na Escola do 1º ciclo e Jardim de infância de Idanha-a-Nova, pelas 10h00.

Autora de dois volumes do “Coelhinho Dudu”, lançados em 2019 e 2021 respetivamente, e “Ser Diferente é Normal”, lançado este ano, é residente na Freguesia da Raposa e escreve de forma a sensibilizar crianças e adultos para as diferenças, com o objetivo de apelar ao problema do Bullying e preconceito nas escolas.