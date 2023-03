‘Vidas Iguais’, por Sandra Fé Fernandes

Aprendi que todas as vidas,

São tão parecidas.

Algumas tão iguais!!

Não existem existências banais.

Que todos temos sonhos,

Ideais e projetos,

Que todos somos sensíveis, fortes e algum dia, despertos.

Todos choramos e sofremos,

Todos sorrimos e festejamos,

Todos cometemos erros e enganos.

Somos transportadores de sentimentos,

Vivemos os acontecimentos com o coração na boca,

Atravessamos os anos numa travessia louca.

Vivemos o medo com medo,

Sem conhecer o porquê,

De termos um sentimento que se sente, mas não se vê.

Conhecemos novas pessoas,

E histórias tão idênticas,

Bem sabemos que podemos fazer uso,

Dessas sábias experiências.

Testemunhos que nos chegam,

Com uma delicada reflexão,

Que nos leva a refletir,

O caminho até então…

A receita da vida,

Os ingredientes da felicidade,

Está na forma como vivemos,

Com os outros na sociedade.

A amizade que se discute,

Por dá cá aquela palha,

Não vale o compromisso,

Quando uma das partes falha.

O Amor que se comenta,

Em cada virar de esquina,

Uma opinião que argumenta,

Sem conhecer a quem se destina.

Palavras leva-as o vento,

Sem haver tempestade,

De que vale o sentimento,

No coração de um falso frade.

Vidas tão parecidas,

Vidas tão iguais,

Procuramos respostas,

Serão estes os sinais!!

Ouvir com atenção,

Quem tem sede de falar,

Receber com gratidão,

O que outro quer passar.

Não existem vidas longas,

Nem vidas minimizadas,

Existem almas prontas,

A serem desencarnadas.

O intuito da vida,

Há quem diga mal distribuído,

Faz parte do propósito,

Que o espírito já traz consigo.

Não aceito que é o destino,

Não combina com o livre árbitro,

Eu escolho o meu caminho,

Que mais me inspira e acredito.

As consequências são minhas,

Foram escolhidas por mim,

As quedas e as feridas,

Foi com elas que aprendi.

Aprendi e aprendo,

Todos os dias sem exceção,

Que somos tão parecidos,

Nesta atual encarnação.

Vivemos vidas iguais,

De forma a superar,

Sempre arranjamos maneira de cair e levantar.

Na queda que humilha,

E provoca a depressão,

A diferença está naqueles,

Que nos estendem a mão.

Os golpes que nos machucam,

A falta de Fé e ingratidão,

Leva-nos ao abismo,

Sem acharmos solução.

A rejeição de um povo,

Que se isola em superioridade

Conhecerá a verdadeira solidão,

Da sua conduta e crueldade.

Momentos que nos marcam,

E que nos fazem meditar,

Que as vivências semelhantes,

São créditos a liquidar.

Vidas tão iguais!!

Vidas parecidas e repetitivas,

Vidas que ficam suspensas,

Em vidas com tantas dívidas.

Somos todos caminho,

Um caminho a percorrer,

De lições que doamos,

De lições para aprender.

Por Sandra Fé Fernandes