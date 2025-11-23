Empatia importa

Imprimir

Empatia não é apenas uma palavra bonita — é uma atitude de vida.

É o gesto silencioso de quem sente, compreende e respeita o outro.

É saber olhar para além das aparências e entender que cada pessoa carrega um mundo dentro de si: dores, lutas, alegrias e histórias únicas.

Empatia é colocar-se no lugar do outro sem julgar.

É ouvir com o coração.

É oferecer respeito, mesmo quando não se compreende totalmente.

É entender que o conhecimento liberta, que a sensibilidade aproxima e que o respeito constrói pontes onde antes havia muros.

A perfeição não existe.

E, ainda assim, a sociedade insiste em impor padrões irreais — físicos, emocionais, comportamentais — que aprisionam e afastam.

Mas ser perfeito não é ter um corpo ideal, uma vida sem falhas ou uma história sem dores.

Ser perfeito é ser humano — é errar, aprender, sentir e continuar a caminhar com amor.

A verdadeira perfeição é algo muito maior: está em aceitar-se e aceitar o outro exatamente como é.

Existem pais que escondem dos filhos a realidade.

Pais que tapam os olhos das crianças para não verem outras crianças diferentes.

Mas esconder o diferente é negar o mundo.

É roubar aos filhos a oportunidade de crescerem mais humanos, mais sensíveis e mais justos.

Quando uma criança aprende que todos somos diferentes — e que isso é lindo — ela cresce livre de preconceitos.

E é isso que o mundo precisa: de pessoas que vejam com o coração.

Não somos todos iguais — e ainda bem que não somos.

As diferenças tornam o mundo mais colorido, mais rico, mais verdadeiro.

Cada um de nós é uma peça essencial deste grande puzzle da vida — e nenhuma peça pode faltar.

Todos temos o mesmo valor, os mesmos direitos e deveres, e as mesmas oportunidades de amar e de ser amados.

O preconceito ainda existe.

A ignorância e a maldade continuam a caminhar de mãos dadas em muitos corações vazios.

Mas é por isso mesmo que precisamos falar, ensinar e mostrar — todos os dias — que o amor e a empatia vencem.

Empatia é luz.

E quem tem luz, ilumina o caminho dos outros.

Que não haja mais olhares que julguem, mas corações que compreendam.

Que o mundo entenda, de uma vez por todas, que a empatia importa.

Sandra Fé Fernandes