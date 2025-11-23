Empatia importa

Empatia não é apenas uma palavra bonita — é uma atitude de vida.
É o gesto silencioso de quem sente, compreende e respeita o outro.
É saber olhar para além das aparências e entender que cada pessoa carrega um mundo dentro de si: dores, lutas, alegrias e histórias únicas.
Empatia é colocar-se no lugar do outro sem julgar.
É ouvir com o coração.
É oferecer respeito, mesmo quando não se compreende totalmente.
É entender que o conhecimento liberta, que a sensibilidade aproxima e que o respeito constrói pontes onde antes havia muros.
A perfeição não existe.
E, ainda assim, a sociedade insiste em impor padrões irreais — físicos, emocionais, comportamentais — que aprisionam e afastam.
Mas ser perfeito não é ter um corpo ideal, uma vida sem falhas ou uma história sem dores.
Ser perfeito é ser humano — é errar, aprender, sentir e continuar a caminhar com amor.
A verdadeira perfeição é algo muito maior: está em aceitar-se e aceitar o outro exatamente como é.
Existem pais que escondem dos filhos a realidade.
Pais que tapam os olhos das crianças para não verem outras crianças diferentes.
Mas esconder o diferente é negar o mundo.
É roubar aos filhos a oportunidade de crescerem mais humanos, mais sensíveis e mais justos.
Quando uma criança aprende que todos somos diferentes — e que isso é lindo — ela cresce livre de preconceitos.
E é isso que o mundo precisa: de pessoas que vejam com o coração.
Não somos todos iguais — e ainda bem que não somos.
As diferenças tornam o mundo mais colorido, mais rico, mais verdadeiro.
Cada um de nós é uma peça essencial deste grande puzzle da vida — e nenhuma peça pode faltar.
Todos temos o mesmo valor, os mesmos direitos e deveres, e as mesmas oportunidades de amar e de ser amados.
O preconceito ainda existe.
A ignorância e a maldade continuam a caminhar de mãos dadas em muitos corações vazios.
Mas é por isso mesmo que precisamos falar, ensinar e mostrar — todos os dias — que o amor e a empatia vencem.
Empatia é luz.
E quem tem luz, ilumina o caminho dos outros.
Que não haja mais olhares que julguem, mas corações que compreendam.
Que o mundo entenda, de uma vez por todas, que a empatia importa.
Sandra Fé Fernandes