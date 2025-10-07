BTT: Inscrições abertas para prova entre Azambuja e Cartaxo

Estão abertas as inscrições para o “BTT MAIS LEZÍRIA | bicicletas, trilhos e tejo”, que irá realizar-se no dia 26 de outubro, a partir das 9h30, entre os municípios de Azambuja e do Cartaxo.

Esta atividade, que acontece pela primeira vez no projeto MAIS Lezíria, terá um percurso circular de cerca de 30 quilómetros, com partida e chegada no Pavilhão Municipal de Azambuja.

Os participantes devem ter idade mínima de 16 anos e é obrigatório uso de equipamento de proteção individual.

Pode fazer a sua inscrição para o BTT MAIS LEZÍRIA | BICICLETAS, TRILHOS E TEJO em www.cimlt.eu.