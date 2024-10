Miguel Arsénio voltou à bicicleta e conquistou o pódio

Antes da paixão do Trail Running, Miguel Arsénio foi um excelente atleta de ciclismo de estrada e BTT, e isso comprovou-se mais uma vez. O atleta de Paço dos Negros foi “matar o bichinho” e conquistou um pódio nas 3 Horas de Resistência de Monsanto.

A prova foi efetuada num circuito com cerca de cinco quilómetros, com 13 voltas e um total de 60kms, com 2000 metros de desnível positivo. O atleta do concelho de Almeirim terminou a prova em segundo lugar na geral e em primeiro lugar em Elite.

“Tinha algumas saudades de montar na bicicleta e competir. Bem, foi top.. desfrutei bastante”, descreve.

Apesar da conquista, Miguel esclarece que a prova não foi fácil: “Apesar de ter partido muito atrás, sem ranking, pouco a pouco fui chegando à frente. Aquelas três horas, a relembrar velhos tempos com pulso médio a rondar 160 batimentos”.

Miguel conta que decidiu participar depois de ter assistido a uma prova semelhante há cerca de um mês no Jamor. Decidiu inscrever-se, treinou na últimas cinco semanas e no passado domingo conquistou o pódio.