Gabriel Maia em destaque no BTT 

No passado fim-de-semana, Gabriel Maia venceu a última corrida do Circuito BTT Pedalar em Portalegre, em Alegrete, tendo alcançado o 1.° lugar no final desta competição, num total de seis corridas realizadas no Distrito de Portalegre.

O jovem almeirinense Gabriel Maia que representa o Ág. Alpiarça, de apenas 9 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio várias vezes, em diversas competições, nos últimos meses, na modalidade de BTT.

Gabriel Maia venceu ainda o XXVI Circuito de BTT do Alto Alentejo, no final das 3 corridas, na categoria SUB-11.

De destacar ainda, o arranque do Inter-Regional de Escolas de BTT, em Faro, no passado dia 22 de março, onde o jovem almeirinense venceu também na categoria Sub-11, num total de cerca de 40 atletas de várias zonas do país.

Gabriel Maia representa atualmente a Equipa TriumTérmica – Águias de Alpiarça e tem-se destacado em várias competições desde o início da presente época.