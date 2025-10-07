Dário Pereia é campeão nacional de BTT pelo quarto ano seguido

Dário Pereira, atleta da equipa beneditense RÓÓDINHAS / Master Vantagem, em representação da PSP, sagrou-se Campeão Nacional Militar em Veteranos + de 50, com a PSP a vencer também por equipas, no IV Campeonato de BTT, na pista Internacional de XCO do Jamor realizado no passado fim de semana.

Este foi mais um grande feito do Dário Pereira a nível nacional.

Já em 2024, o agente Dário Pereira, do efetivo do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital de Santarém da PSP, se tinha sagrado Campeão Nacional Militar e das Forças de Segurança de BTT em Master.