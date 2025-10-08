A CDU tem sido uma força fundamental na vida autárquica do Concelho de Almeirim. Desde o 25 de Abril que estamos nos órgãos autárquicos do concelho dando voz às preocupações da população, apresentando propostas e contribuindo para a execução de muitas obras e para a tomada de medidas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida em todas as freguesias.

Deixamos alguns exemplos, nas mais diversas áreas, para que se possa constatar que há um trabalho feito com honestidade e competência, em prol das populações. Fomos os proponentes das ciclovias para bicicletas, do gradeamento junto às garagens do prédio Alfa, da requalificação do Paço Real da Ribeira de Muge, da requalificação do IVV, da construção do canil, da limpeza da Vala Real, da atribuição do subsídio de penosidade e salubridade aos trabalhadores da autarquia.

É um passado que nos honra e que nos move para o futuro com a vontade de assumir mais compromissos com as nossas populações. Queremos valorizar a cultura, através duma programação cultural diversificada dos equipamentos existentes e da criação de um evento anual de arte e cultura que dará destaque, nas mais diversas áreas aos artistas residentes ou com origens no concelho. Queremos incentivar os jovens a terem um papel ativo na sua terra, com a criação da Casa da Juventude como local de partilha de experiências, cultura, arte, entre outros, e ainda promover a semana da juventude.

As pequenas e médias empresas e o comércio local serão apoiados, não deixaremos o ambiente e o bem-estar animal de parte. Pretendemos uma gestão autárquica rigorosa e transparente, um maior envolvimento dos cidadãos para uma democracia plena.