CDU de Almeirim aprova voto de pesar pela morte do médico Nélson Ribeiro Rodrigues

Os eleitos da Assembleia Municipal de Almeirim aprovaram por unanimidade, na sessão realizada a 26 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, dois votos apresentados pela CDU: um voto de pesar pelo falecimento do médico Nélson Ribeiro Rodrigues e um voto de saudação à Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, que celebra o seu centenário.

De acordo com o texto do voto de pesar apresentado pela CDU e aprovado na sessão da Assembleia Municipal, Nélson Ribeiro Rodrigues é recordado como um médico dedicado, com uma forte ligação humana à população do concelho.

No documento, os eleitos sublinham o seu percurso profissional marcado pelo “elevado sentido de responsabilidade, competência e dedicação”, bem como a proximidade que manteve com os seus doentes ao longo de décadas de exercício clínico. O voto destaca ainda o respeito e reconhecimento que conquistou na comunidade, considerando a sua morte “uma perda sentida por muitos almeirinenses”.

A Assembleia Municipal deliberou expressar publicamente o seu pesar e endereçar sentidas condolências à família e amigos. Foi também cumprido um minuto de silêncio, durante a sessão, em memória de Nélson Ribeiro Rodrigues.

Também segundo o texto apresentado pela CDU, a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo é enaltecida pelo seu centenário e pelo papel desempenhado ao longo de 100 anos na promoção do desporto, da cultura e do convívio na freguesia.

O voto salienta que a coletividade, fundada em 1926, “tem sido um pilar fundamental da vida associativa local”, reconhecendo o empenho de sucessivas direções, atletas, sócios e voluntários que garantiram a sua continuidade. É ainda realçada a importância da associação na dinamização social e na afirmação da identidade de Benfica do Ribatejo.

A Assembleia Municipal aprovou igualmente que este voto fosse comunicado à direção da coletividade, como forma de reconhecimento institucional pelo trabalho desenvolvido ao longo de um século.