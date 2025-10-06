Ana Rita Monteiro (CDU) “Tenho uma vontade genuína de servir o nosso concelho e todos os almeirinenses”

A mais jovem candidata à câmara municipal de Almeirim lidera a candidatura da CDU ao município. Nesta entrevista, dá a conhecer os projetos e as ideias que se propõe, desde ideias para criar emprego, até à habitação e cultura, entre outros temas.

O que levou a candidatar-se a presidente da Câmara de Almeirim?

Tenho, ao longo dos anos, adquirido experiência e conhecimentos que me permitem assumir a candidatura da CDU à Câmara Municipal de Almeirim, movida com uma vontade genuína de servir o nosso concelho e todos os almeirinenses.

Como resume o seu projecto político em prioridades claras?

O nosso programa será dinâmico, sustentável e focado no futuro e no bem-estar dos Almeirinenses. Tornar o nosso Concelho mais atrativo, mais inclusivo, com ofertas diversificadas na área da cultura e do turismo, com mais habitação a custos controlados, e melhores acessibilidades de transportes públicos. Assegurar os princípios da Educação Inclusiva nas respostas educacionais da autarquia e com respostas concretas às necessidades da juventude. Garantir a qualidade nos espaços urbanos, adaptados às necessidades/mobilidades da população em todas as freguesias. Em suma, um Concelho focado nas necessidades da população e centrado na melhoria da qualidade de vida dos Almeirinenses.

Que medidas propõe para atrair investimento e criar emprego em Almeirim?

Criar um gabinete técnico que acompanhe os projetos. Apoios e incentivos na esfera da autarquia às micro, pequenas e médias empresas, sejam elas agrícolas, industriais, de serviços ou comércio. E ainda uma gestão financeira e orçamental, mantendo o equilíbrio e recusando opções de fiscalidade ou preços que introduzam desigualdades ou injustiças.

Como pensa apoiar as empresas locais, comércio tradicional e agricultura?

O apoio deverá focar a valorização e divulgação da produção local, fortalecendo e desenvolvendo os nossos Mercados Municipais. E criação de um Plano Estratégico Turístico, com valorização e qualificação da restauração, produtos locais, turismo rural e de natureza.

A habitação tem sido um problema em vários pontos do distrito. Qual é o seu plano para garantir casas a preços acessíveis em Almeirim?

A questão da habitação é um problema transversal a todo o país. Cabe ao Estado assegurar esse direito constitucional. As autarquias podem e devem exigir que o Governo dê resposta a estes problemas. Nos últimos anos, Almeirim ficou sem bolsa habitacional porque vendemos as habitações através de rendas solúveis. A CDU defende a construção de novas habitações a custos controlados e renda condicionada, podendo, também, o movimento cooperativo ser opção. O que não será opção é continuar a assistir ao mercado especulativo que temos.

Que políticas vai implementar para melhorar o ordenamento do território e a mobilidade?

Concluir a revisão do PDM, identificando todas as carências de solos, ordenamento de território e o património edificado público e proteger os solos agrícolas de maior valor ecológico e as linhas de água.

Com requalificação da rede viária, melhorar e expandir os circuitos pedonais e ciclovias em todo o Concelho, melhorando as acessibilidades, incluindo a mobilidade reduzida que tão desprezada continua a ser. E apostar na rede de transportes municipais, alargando-a, a bairros e freguesias, e aumentar a oferta de horários.

Os preços das habitações e o arrendamento no concelho têm atingido valores muito elevados. Os almeirinenses vão conseguir viver na sua terra ou correm risco de não ter meios financeiros para isso?

Os Governos deixaram de investir em políticas públicas de habitação, favorecendo os bancos e a especulação imobiliária, daí a situação a que chegamos. Em resposta anterior falei sobre isso, no entanto a autarquia deverá continuar a apoiar as famílias de Almeirim (com carências económicas), na recuperação das suas habitações. Poderá ainda tentar adquirir e reabilitar habitações devolutas no Concelho.

Concorda com a ideia de construir habitações a preço controlado junto ao Lar S. José?

Estes fogos devem ser construídos visando a criação de habitações a custos controlados, para que as famílias com menores recursos e os nossos jovens possam continuar a viver no Concelho.

Quais são as obras prioritárias que quer concretizar no próximo mandato?

Concluir a Circular Urbana e exigir ao Governo Central a conclusão do IC3. Concluir os processos já iniciados pelo atual executivo, do novo Infantário e do centro de saúde. Avançar com a requalificação da rede viária da Tróia.

Exigir a renovação das redes de abastecimento e saneamento antigas e expandir para zonas ainda não servidas (Azeitada).

Como pensa resolver questões de trânsito, estacionamento e acessos?

Com a conclusão da Circular Urbana e da IC3, poderemos escoar o trânsito da N118, evitando que pesados (muitos com resíduos tóxicos) circulem no centro da cidade.

Que papel terá a cultura no seu programa para Almeirim?

Para a CDU, a cultura e o turismo são fundamentais para o desenvolvimento local, com forte ligação à identidade local e participação comunitária e, como tal, deve estar acessível a toda a população.

A Autarquia deve ser o principal parceiro das associações e entidades culturais do concelho. Defendemos a diversificação da oferta cultural, a valorização do património edificado e móvel. Propomos um evento anual de arte e cultura, com destaque para artistas locais, uma feira do livro e de artes plásticas e a promoção do turismo rural e de natureza.

E no desporto, como pretende apoiar os clubes?

Devemos ser os principais parceiros das coletividades, apoiando e divulgando a realização das suas atividades e eventos. Priorizar as verbas disponíveis no apoio aos setores de formação.

Que medidas propõe para apoiar famílias em dificuldade, idosos e jovens?

Realizar um diagnóstico sobre as famílias em situação social problemática e contribuir com as entidades competentes, para a resolução de problemas. Assegurar habitação social às famílias com carência económica, priorizando as que têm menores a seu cargo e/ou pessoas com deficiência.

Diligenciar, junto da segurança social, a criação de lares e centros de dia públicos e apoiar a criação dos Associativos.

Como avalia os serviços de saúde em Almeirim e que soluções defende?

São necessários mais profissionais de saúde, mais administrativos e auxiliares de forma a melhorar o atendimento público e o tempo de espera, também permitir alargar os horários de serviço e a abertura das extensões de saúde das freguesias.

Como pensa lidar com questões como gestão de resíduos, reciclagem e lixo?

Passar a gestão dos resíduos sólidos urbanos para a esfera da autarquia. Atualmente, tem-se verificado uma menor qualidade e mais custos para os munícipes. Criação de um Centro de Recolha de resíduos verdes (sobrantes de jardinagem) para compostagem e uso em espaços públicos e a urgente selagem do Aterro da Raposa.

Como será a relação da Câmara com as Juntas de Freguesia?

Esta deverá basear-se na lei da delegação de competências em vigor, transferindo os recursos como acordado com as freguesias, clarificando as respetivas responsabilidades e verificando a sua execução.

Porque é que os eleitores de Almeirim devem confiar em si e não nos seus adversários?

Eu sou o principal rosto de um coletivo com provas dadas desde Abril de 1974. Sempre presentes nos órgãos autárquicos do Concelho, os únicos que temos intransigentemente estado ao lado das populações na concretização das suas aspirações e anseios. Os eleitos da CDU têm dado provas, que conhecem melhor o Concelho que os outros candidatos. Temos melhores condições para gerir com rigor, competência, trabalho e honestidade. Nunca priorizaremos interesses que não sejam os das populações, contrariamente a outras forças políticas, nomeadamente aquelas que aparecem com promessas populistas.para todos.