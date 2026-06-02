Câmara distribui um milhão para juntas

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A Câmara Municipal de Almeirim vai entrgar, anualmente, às juntas de freguesia 1.053.971,28€, para gestão e manutenção de espaços verdes, limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores bem como ainda para apoio a atividades já pré-determinadas, como seja apoio a festas anuais, transportes escolares ou de conservação de vias municipais, entre outras.





“Ciente da boa capacidade de ação das juntas de freguesia, bem como do aumento de diversas matérias-primas essenciais à execução dos autos de transferência e dos contratos interadministrativos celebrados, entre a câmara municipal de Almeirim e as freguesias, o executivo municipal, deliberou, reforçar os montantes financeiros anteriormente alocados a estes instrumentos de gestão autárquica”, sublinha a autarquia numa publicação nas redes sociais.

O aumento generalizado dos preços, com especial impato nos combustíveis, géneros alimentícios, refeições e outros encargos operacionais, levou a que a autarquia tomasse esta decisão de apoiar a junta de Almeirim, Fazendas, Benfica e Raposa.