Atletas de Almeirim destacam-se ao serviço da seleção

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No fim de semana, 30 e 31 de Maio de 2026, os seis atletas da equipa de Almeirim, selecionados para representar a comitiva da seleção distrital de Santarém, entraram em ação na sua participação no Olímpico Jovem Nacional em Albufeira.

Em destaque, teve o Francisco Almeida que saltou para mais um recorde pessoal de 2,65m no salto com vara, ficando na sexta posição.

Frederico Oliveira pulverizou também o seu recorde pessoal na prova de 3000m Marcha, fazendo a marca de 17:02.30min e terminando no oitavo lugar.



Relembrar que esta é uma das competições nacionais em que os mais jovens anseiam por participar e ter a experiência de viver estes dois dias de festa, de convívio e compromisso desportivo dentro da pista.

Mafalda Pessoa, André Xavier, Francisco Almeida, Francisco Esteves, Frederico Oliveira e Tomás Lopes, foram os atletas do Atletismo Almeirim que vestiram as cores da Associação e deram a sua contribuição positiva para o resultado coletivo da comitiva.





Já Tomás Lopes, alcançou o sexto lugar na prova de salto em comprimento, saltando 5,97m que constitui novo recorde pessoal. O Tomás ainda fez parte da estafeta 4x80m, que ficou em quarto lugar com 37.75 seg.

André Xavier, completou a prova de salto em altura com 1,55m e fez a marca de 11,97m no concurso de triplo salto, onde ficou em sexto lugar.

Francisco Esteves, participou também no salto em altura do escalão sub-18 e fez a marca de 1,55m, este atleta fez parte ainda da estafeta medley mista que acabou na décima posição com a marca de 02:19.97min.

A atleta Mafalda Pessoa competiu no salto com vara, saltando 1,70m. A atleta fez parte da estafeta 4x80m que completou o percurso em 41.01 seg alçando o quinto lugar.

Nesta competição estiveram presentes as 20 seleções distritais, onde a Associação de Atletismo de Santarém (AAS) alcançou o 8.º lugar com 574 pontos. Vence esta competição a Associação de Atletismo de Lisboa com 773 pontos, seguida dos 738,5 pontos da Associação Distrital de Atletismo de Leiria e a fechar o pódio a Associação de Atletismo de Setúbal com 664 pontos.