Campanha “Viajar sem pressa” passa por Santarém para alertar para os riscos do excesso de velocidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam amanhã, dia 14 de outubro, a campanha nacional de segurança rodoviária “Viajar sem pressa”, com ações de sensibilização e fiscalização em todo o país, incluindo uma passagem por Santarém, no próximo dia 20 de outubro.

A iniciativa, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2025, pretende alertar os condutores para os perigos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes rodoviários e responsável por cerca de 60% das infrações registadas.

A operação envolve ações da ANSR e operações de fiscalização da GNR e da PSP, com especial incidência em vias de maior fluxo rodoviário. As ações decorrem entre 14 e 20 de outubro, com a última a ter lugar na EN 3, Calçadinha, em Santarém, às 09h00, numa ação conjunta da ANSR e PSP.

A campanha destaca que, num atropelamento a 30 km/h, a probabilidade de morte de um peão é de 10%, mas a 50 km/h sobe para 90%. Além disso, lembra que aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora numa viagem de 20 quilómetros permite ganhar apenas quatro minutos, colocando em risco a vida de todos os utentes da estrada.

A “Viajar sem pressa” é a décima de 11 campanhas de 2025, focada em comportamentos como o excesso de velocidade, consumo de álcool, uso de acessórios de segurança e distrações ao volante.

“Viaje sem pressa, chegue com vida”, reforçam as autoridades, sublinhando que a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade.