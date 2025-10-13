Pedro Ribeiro deixa vida autárquica e regressa às finanças

Já de madrugada, eis que Pedro Ribeiro fez análise final à derrota na capital de distrito.

Contas fechadas, Pedro Ribeiro conseguiu ser a segunda força com 38,09% e atrás de João Teixeira Leite que conseguiu 42,70%. A diferença é de 4.6%, com 4 vereadores para PSD/CDS, quatro PS e um vereador para o Chega.

Na Assembleia Municipal também há um empate em numero de mandatos com 11 deputados para cada uma das forças mais votadas. O PS ganhou ainda oito das 19 juntas.

“Seremos pois oposição, porque foi isso que Santarém escolheu. Oposição sem pelouros. Sem acordos. Votaremos sempre a favor do que nos parecer bom para o Concelho. A democracia é assim. Amanhã, como sempre afirmei, estarei a trabalhar, trabalharei até ao último dia”, reafirmou Pedro Ribeiro.



O autarca sublinha ainda que no final do mês regressao ao seu local de trabalho no Serviço de Financas de Rio Maior.