Sorte grande em dia de eleições: apostadora ganha 5 mil euros em Almeirim

Uma apostadora teve sorte a dobrar este domingo, 12 de outubro, dia das eleições autárquicas, ao ganhar 5 mil euros numa raspadinha “100x”, adquirida na Casa do Papel, em Almeirim.

O prémio, um dos 150 existentes neste jogo dos Jogos Santa Casa, será levantado em Lisboa. A raspadinha “100x” é uma das mais procuradas e tem como prémio máximo 1 milhão de euros.