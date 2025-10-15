RUTIS celebra 20 anos da Rede de Universidades Seniores com encontro nacional em Almeirim

A RUTIS – Associação Rede de Universidades da Terceira Idade assinala este ano o 20.º aniversário da Rede das Universidades Seniores com a realização da Reunião Magna das Universidades Seniores, um encontro nacional que tem lugar amanhã, dia 16 de outubro, em Almeirim.

O evento destina-se a celebrar vinte anos de promoção do envelhecimento ativo, da educação não formal e da participação social das pessoas mais velhas.

A iniciativa, que decorre no IVV (Espaço Multiusos de Almeirim) entre as 9h00 e as 17h30, conta com a presença de mais de 300 participantes, incluindo dirigentes, professores, alunos e parceiros das mais de 400 Universidades Seniores filiadas em todo o território nacional, que reúnem atualmente cerca de 75 mil alunos.

De acordo com o presidente da RUTIS, Luís Jacob, “estas duas décadas demonstram a força das Universidades Seniores como espaços de aprendizagem, amizade e cidadania. A Reunião Magna será um símbolo da vitalidade e união deste movimento”, explica.

O programa do encontro inclui momentos culturais, debates e apresentações de boas práticas, de forma a proporcionar um espaço de partilha e reflexão sobre o futuro das Universidades Seniores e os desafios do envelhecimento ativo em Portugal.

Durante o evento, são ainda homenageadas várias pessoas e entidades que, ao longo dos últimos 20 anos, apoiaram e contribuíram para o crescimento da RUTIS e da sua rede. Entre os homenageados estão representantes de organismos públicos, empresas, instituições de ensino e parceiros da comunidade.

Entre os nomes distinguidos destacam-se o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém (ex-diretores e atual direção), os ex-ministros Ana Mendes Godinho e Pedro Mota Soares, a atual secretária de Estado Clara Marques Mendes, bem como representantes de empresas e instituições como a SIC Esperança, Montepio, INATEL, Jerónimo Martins, Lidl, e o Plano Nacional para a Ética no Desporto.

Da comunidade e do ensino superior, são homenageados, entre outros, Pedro Ribeiro (presidente da Câmara Municipal de Almeirim), João Moutão (presidente do Instituto Politécnico de Santarém) e Eduardo Martins (diretor do ISCIA, Aveiro).