Ainda se pode inscrever no rastreio gratuito ao cancro da pele e oral em Almeirim

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do seu Grupo de Apoio de Santarém, está a promover já no próximo dia 25 de outubro, em Almeirim, uma ação de rastreio gratuito ao cancro da pele e da cavidade oral.

A iniciativa vai decorrer na USF Marquesa de Alorna, entre as 9h00 e as 18h00, e pretende detetar precocemente lesões suspeitas em pessoas com maior risco de desenvolver estas doenças, ao mesmo tempo que reforça a importância da prevenção e da vigilância da saúde.

O rastreio ao cancro da pele destina-se sobretudo a pessoas com mais de 50 anos, com antecedentes familiares da doença, pele e olhos claros, muitos sinais (mais de 50) ou que exerçam profissões com exposição frequente ao sol.

Já o rastreio ao cancro oral destina-se a fumadores com mais de 40 anos e a quem apresente sintomas persistentes, como dores ou feridas na boca que não cicatrizam, alterações na mucosa ou aumentos anormais de volume. Também podem participar utentes referenciados pelos médicos de família.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que ainda se encontra aberta. As marcações podem ser feitas através dos números 915 999 901 ou 243 332 643.