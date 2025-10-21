Gaspar Freire sagra-se vice-campeão em singulares e campeão em pares no Torneio Jovem em Alcobaça

Os jovens tenistas da Associação 20 Kms de Almeirim tiveram uma atuação de destaque no Torneio Jovem Sub16, promovido pelo Clube Ténis de Alcobaça, nos dias 18 e 19 de outubro. Gaspar Freire sagrou-se vice-campeão em singulares e conquistou o título em pares, ao lado de Tomás Ressureição, num torneio que integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C.

Em singulares, Gaspar Freire só foi derrotado na final por Tomás Ressureição, do Clube Ténis Paço do Lumiar, com os parciais de 6/3 e 6/2. Ao longo do torneio, Gaspar Freire eliminou com facilidade Guilherme Rodrigues Santos (CT Torres Novas), por 6/0 e 6/1, Salvador Rato (CT Lourinhã), por 6/2 e 6/1, e na meia-final bateu o colega de equipa Pedro Nuno por 6/0 e 6/1.

Também Rui Tavares e Pedro Nuno tiveram desempenhos notáveis, ao alcançar as meias-finais em singulares. Rui Tavares venceu João Maciel e Pedro Loiola Santos, ambos do CET Leiria, por 6/2 e 6/0, antes de ser eliminado por Tomás Ressureição por 6/2 e 6/3. Pedro Nuno, por sua vez, superou António Nazário Dias (CT Torres Novas) e Lucas Nascimento (Ludens CM) antes de perder para Gaspar Freire.

No torneio de pares, Gaspar Freire e Tomás Ressureição conquistaram o troféu ao derrotar na final a dupla Rui Tavares e Pedro Nuno, por duplo 7/5.

Durante a final, a equipa finalista chegou a liderar em ambos os sets, mas Gaspar Freire e Tomás Ressureição conseguiram dar a volta e garantir a vitória. Antes da final, a dupla vencedora eliminou Pedro Teves (RSC Leiria) e Lucas Nascimento por 6/4 e 6/2, enquanto Rui Tavares e Pedro Nuno ultrapassaram Guilherme Rodrigues Santos e António Nazário Dias por 6/0 e 6/1.