Secção de Equitação dos 20 km em destaque na final da Rota do Ribatejo 2025

A Final da Rota do Ribatejo 2025 realizou-se no passado dia 19 de outubro, na Quinta de São Miguel – Frade de Baixo, em Alpiarça, reunindo 161 participantes vindos de várias zonas do país. O evento contou com organização conjunta da Secção de Equitação dos 20 km de Almeirim e da Reserva Natural do Cavalo do Sorraia.
A Secção de Equitação dos 20 km de Almeirim destacou-se ao marcar presença no pódio em todas as provas em que participou, com resultados que confirmam a evolução e o trabalho desenvolvido na escola.
Resultados dos atletas de Almeirim
- Prova de Gincana
1.º lugar – Clara Escrevente com Lótus
- Prova de Cruzes
1.º lugar – Constança Santos Lima com Cristo
3.º lugar – Clara Escrevente com Lótus
4.º lugar – Beatriz Ribeiro com Raya
- Prova de 0,50 m
1.º lugar – Constança Domingos com Cristo
- Prova de 0,80 m
4.º lugar (ex aequo) – Alana Chumbinho com G-Napoleão e Bruna Fidalgo com Only Girl
- Prova de 0,90 m
2.º lugar – Alana Chumbinho com G-Napoleão
3.º lugar – Lúcia Lopes com Tidélio des Nauves
- Prova de 1,00 m
1.º lugar – Lúcia Lopes com Tidélio des Nauves (único conjunto sem penalizações nas duas fases)
O presidente da Secção de Equitação dos 20 km de Almeirim, Miguel Pistola, manifestou orgulho pelo desempenho dos atletas e agradeceu a todos os que contribuíram para o sucesso do evento, sublinhando que “os resultados dão a certeza de que o trabalho está a ser bem desenvolvido” e que a secção “continua a representar Almeirim com dedicação e talento”.
A iniciativa teve o apoio das Câmaras Municipais de Almeirim e Alpiarça, entidades que, segundo a organização, foram essenciais para a concretização de todas as classificativas. Também os Bombeiros Voluntários de Alpiarça foram alvo de agradecimento pelo profissionalismo demonstrado durante a prova.
A final contou com grande adesão de público e um elevado nível competitivo, num evento que se afirmou como uma verdadeira celebração do desporto equestre ribatejano.