Almeirinense recebe prémio de Jovem Investigadora Excecional na África do Sul

A cientista Romina Henriques, natural de Almeirim, foi recentemente distinguida com o UP Exceptional Young Achiever Award 2025, um prémio que reconhece jovens investigadores pelo seu contributo notável na área da ciência.

Docente no departamento de Bioquímica, Genética e Microbiologia da Faculdade de Ciências Naturais e Agrárias da Universidade de Pretória, a Dr.ª Romina Henriques é especialista em biologia marinha e evolução de peixes, com foco particular na forma como os organismos marinhos se adaptam a mudanças ambientais. A investigadora dedica-se à compreensão de como a temperatura, a salinidade e as alterações do pH dos oceanos, provocadas pela acidificação e pelas mudanças climáticas, afetam a evolução e a sobrevivência das espécies marinhas.

“A África do Sul é um verdadeiro laboratório natural para a evolução marinha, devido à confluência de correntes oceânicas quentes e frias, que cria uma enorme diversidade de ecossistemas e oportunidades para a investigação científica”, explica a Dr.ª Romina Henriques.

No seu trabalho, a investigadora estuda os genes das espécies marinhas para compreender como se adaptam a condições ambientais extremas ou em constante mudança, o que contorna as dificuldades de observação direta nos seus habitats naturais.

A Dr.ª Romina Henriques expressa um grande orgulho por receber este prémio e considera-o “um reconhecimento importante para o trabalho desenvolvido e um incentivo a continuar a investigar os impactos das alterações climáticas nos oceanos”.

O prémio UP Exceptional Young Achiever é atribuído anualmente a jovens cientistas que demonstram excelência e compromisso com a investigação.