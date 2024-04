Marcado o último Adeus a Noberto Cardoso

As cerimónias fúnebres de Norberto Cardoso estão agendadas para domingo, dia 7, a partir das 9h15. A cremação está agendada, em Almeirim, às 11h30.

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de Norberto Cardoso, depois da autópsia realizada ao cadáver ter revelado sinais de violência, segundo apurou O ALMEIRINENSE junto de fonte próxima do caso.

Norberto Cardoso foi encontrado morto no interior de um poço na noite de segunda-feira, 1 de abril, na localidade de Frade de Cima, concelho de Alpiarça. Inicialmente, as autoridades descartaram a hipótese de crime, mas a autópsia, realizada no Instituto de Medicina Legal de Torres Novas, revelou sinais de violência no corpo. Perante estes factos, a Polícia Judiciária tomou conta do caso e já esteve, inclusivamente, no IML de Torres Novas a recolher provas produzidas na autopsia.