Labmóvel chega às escolas de Almeirim para combater insucesso escolar

Almeirim recebe o Labmóvel, um laboratório itinerante que leva ciência, tecnologia e metodologias inovadoras diretamente às escolas, com o objetivo de apoiar o sucesso escolar e prevenir o abandono precoce.

O projeto, integrado no Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIPSE LT) e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE+), permite que os alunos explorem áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) através de atividades práticas, realidade aumentada e robótica.

No início do ano, a Escola Básica Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, recebeu a visita de uma equipa da Comissão Europeia, que acompanhou as atividades do Labmóvel e incluiu experiências científicas, exploração do corpo humano em realidade aumentada, treino de apresentações em miniauditório e postos de trabalho que incentivam a colaboração.

A equipa do projeto apoia professores e alunos, ao ajudar a integrar novos métodos de ensino e a desenvolver competências socioemocionais, concentração e confiança académica. De acordo com os responsáveis, trata-se de “uma forma de aprender ciência que se sente, se experimenta e que promove educação positiva em todas as idades”.