Pedro Ribeiro despede-se dos “fantásticos” funcionários da autarquia

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim nos últimos 12 anos, cumpre hoje o seu último dia de trabalho e, numa publicação nas redes sociais, deixou uma mensagem de despedida centrada nos funcionários.

“Muito do que eu e os vereadores fizemos só foi possível graças a uma equipa de funcionários fantásticos, nas mais diversas áreas. Não podia sair sem passar pelos serviços para me despedir e agradecer todo o trabalho”, afirma o autarca.

A cerimónia de tomada de posse do novo executivo municipal está marcada para esta sexta-feira, dia 31 de outubro, às 21h.