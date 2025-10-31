Centro de Karaté Amicale Almeirim destaca-se no arranque da época com pódios em três torneios nacionais

O Centro de Karaté Amicale Almeirim iniciou a nova época competitiva com três participações de relevo em provas nacionais, alcançando diversos pódios e classificações de destaque no Karate Open de Lisboa, no Karate Open Baixo Alentejo (Almodôvar) e no Karate Open de Cascais.

No primeiro torneio da época, o Karate Open de Lisboa, os atletas do clube demonstraram um desempenho positivo, conquistando um 2.º lugar em Kumite Iniciado -35 kg por Duarte Jordão, que somou ainda um 5.º lugar em Kata. Também Carlota Baptista alcançou o 5.º lugar em Kata Infantil, enquanto João Matias Pedro obteve o 7.º lugar em Kumite Juvenil -55 kg.

Seguiu-se a participação no Karate Open Baixo Alentejo, em Almodôvar, onde a comitiva do Centro de Karaté Amicale Almeirim esteve em grande evidência com vários lugares de pódio. Em Kata, Duarte Jordão e Carlota Batista conquistaram o 3.º lugar nas respetivas categorias. Em Kumite, o clube alcançou três medalhas de ouro, através de Duarte Jordão (Iniciado -40 kg), Carlota Batista (Infantil -35 kg) e João Matias Pedro (Juvenil +52 kg), além de duas medalhas de bronze por Salvador Martins (Infantil +30 kg) e António Fidalgo (Masculino -40 kg). Laura Fidalgo terminou na 7.ª posição, evidenciando também uma boa prestação.

Já no Karate Open de Cascais, o clube marcou presença com três atletas, num torneio que reuniu mais de 600 competidores de todo o país. Duarte Jordão voltou a destacar-se ao conquistar o 2.º lugar em Kumite Iniciado -40 kg. Na mesma prova, Carlota Batista obteve um 5.º lugar em Kumite Iniciada -38 kg, enquanto João Matias Pedro participou com atitude e entrega, não conseguindo, desta vez, alcançar os lugares cimeiros.

Com estas três participações, o Centro de Karaté Amicale Almeirim demonstra um início de época sólido e consistente, reforçando a presença do concelho nas competições nacionais da modalidade. A direção e equipa técnica sublinham a importância do trabalho contínuo, da evolução progressiva e da experiência competitiva como pilares para futuras conquistas.

O clube prossegue agora a preparação dos seus atletas com vista às próximas provas do calendário federativo.