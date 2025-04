Centro de Karaté Amicale Almeirim com dois campeões e um vice

O Centro de Karaté Amicale Almeirim participou no passado dia 30 de março, no Campeonato Regional Centro Sul da Federação Nacional de Karaté Portugal (FNKP), com três atletas e conquistou vários títulos.



A equipa, composta por atletas talentosos, não só se destacou pela sua participação, mas também conquistou três pódios, incluindo dois campeões regionais e um vice-campeão regional”, destacou o clube.



Duarte Jordão conquistou os títulos de campeão regional de kumite iniciado masculino -30 kg e vice-campeão regional de kata iniciado masculino.



Carlota Batista também conquistou o título de Campeã Regional de Kata Infantil Feminino.



Matias Pedro, desta vez não conquistou um pódio na sua categoria, mas conseguiu o apuramento para o Campeonato Nacional, já nos próximos dias 3 e 4 de maio, no Entroncamento.



“Este resultado reflete o trabalho árduo, a dedicação e o talento dos nossos atletas, assim como a qualidade do trabalho técnico e de treino realizado no Clube. O Centro de Karate Amicale Almeirim continua a apostar no desenvolvimento desportivo e na formação de atletas com elevado potencial. A direção do clube agradece o apoio de todos e reforça o compromisso em alcançar mais sucessos nas próximas competições”, conclui o responsável do Centro de Karaté Amicale Almeirim.