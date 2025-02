Centro de Karate Amicale Almeirim conquista dois pódios em Alcabideche

A equipa de Competição da Amicale Karate-Portugal Martial Arts conseguiu dois lugares de pódio Karate Open Juvenil de Alcabideche.

O Centro de Karate Amicale Almeirim (Dojos de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim) convocou quatro atletas para participarem nesta competição.



Destacaram-se dois lugares no pódio: Duarte Jordão conquistou o 2º lugar em Kumite Iniciado Masculino -35 kg e João Matias Pedro alcançou o terceiro lugar em Kumite Juvenil Masculino -50 kg.



Apesar de não terem conquistado lugares no pódio, António Fidalgo e Laura Fidalgo também fizeram um excelente trabalho na competição.



“A Equipa de Competição AK-PMA e o Centro de Karate Amicale Almeirim, continua a fazer um excelente trabalho com os seus atletas, que já se preparam para a próxima competição no Karate Open Odivelas, no próximo dia 8 de março, e para a principal competição da Época, o Campeonato Regional e Nacional da Federação Nacional de Karate – Portugal”, destaca o clube numa nota enviada ao nosso jornal.