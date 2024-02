No passado dia 10, o Centro de Karaté Amicale Almeirim teve sete atletas convocados para o II Torneio de Karaté de Ourique, um torneio de cariz nacional, com cerca de 500 atletas inscritos e mais uma conseguiram conquistar lugares de pódio.



Do Dojo de Benfica do Ribatejo, conquistaram:

• Carlota Baptista – 1º Lugar de Kata Infantil Feminino acima de cinto laranja;

• Matias Pedro – 1º Lugar de Kumite Iniciado +37Kg

• Duarte Jordão – 3º Lugar de Kata Infantil Masculino acima de cinto laranja;

• Duarte Jordão – 3º Lugar de Kumite Infantis -30Kg

• Guilherme Rabita – 3º Lugar de Kumite Infantil -30 Kg

• Duarte Jordão, Guilherme Rabita e Matias Pedro – 3º Lugar de Equipa Kumite



Ainda do dojo de Benfica do Ribatejo, Alice Dias, a competir no escalão de Kata Infantil até cinto laranja, conquistou o 7º Lugar. Do Dojo das Fazendas de Almeirim, destaque para a estreia dos irmãos Pedro e Rita Ferreira, onde ambos conquistaram o 7º Lugar de Katas nas respetivas categorias (Kata Juvenil Masculino e Kata Infantil Feminino acima de cinto laranja).

A Associação Amicale Karaté – Portugal Martial Arts iniciou um projeto na época de 2022/23, onde faz a captação de atletas de todos os centros e dojos pertencentes à mesma, para as competições nacionais.



O Centro de Karaté Amicale Almeirim, com os Dojos de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim, tem sete atletas já ativos em competição e seis em preparação.



“Saímos de coração cheio e com vontade de continuar a trabalhar para futuras conquistas”, sublinha o clube.