Jovens do LOT de Almeirim participam em ação sobre inclusão e saúde mental em Abrantes

Um grupo de doze jovens do Centro Piloto de Aprendizagem LOT, com sede em Almeirim, vai participar, entre os dias 7 e 12 de novembro, numa ação pedagógica em Abrantes dedicada à inclusão e à saúde mental em contexto escolar.

Com idades entre os 10 e os 16 anos, os participantes foram selecionados para integrar uma formação intensiva em liderança, comunicação e cooperação, que tem como objetivo capacitá-los para dinamizar atividades junto de mais de 200 crianças e jovens do ensino básico.

A iniciativa decorre no âmbito do projeto “BlueUp”, promovido pela Associação Vidas Cruzadas, que procura fomentar a criação de espaços educativos mais empáticos, colaborativos e atentos à diversidade emocional e cognitiva das comunidades escolares.

O programa é coordenado por Catarina Louçada, responsável pelo desenvolvimento do método e do universo Hunters, e aposta numa abordagem prática e participativa, que incentiva os jovens a tornarem-se agentes de mudança positiva nos seus contextos educativos e sociais.

De acordo com a organização, esta participação representa uma oportunidade para os jovens de Almeirim desenvolverem competências pessoais e sociais essenciais, ao mesmo tempo que contribuem para promover o bem-estar e a inclusão nas escolas envolvidas.