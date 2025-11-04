PARA HOJE / 4.NOV



Como é que Deus nos ajuda? Resolvendo os nossos problemas? Não. Fazendo tudo aquilo que lhe pedimos? Também não, é muito mais profundo e mais sério, vemo-lo no exemplo de Cristo, inspirando e motivando a nossa acção. Não nos tira os problemas, mas dá-nos, com o exemplo e o seu amor, a força para saber viver com eles e para os ultrapassar. Gostávamos de um Deus-Pai Natal, mas temos um Deus que é Espírito de Amor que nos leva a agir pondo ordem na criação.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt