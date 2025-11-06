Comissão Europeia visita Almeirim para conhecer projeto inovador de combate ao abandono escolar

Imprimir

Portugal continua a reduzir os níveis de abandono escolar precoce, e Almeirim é um dos exemplos dessa evolução. Uma delegação da Comissão Europeia visitou a Escola Básica Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, para conhecer o Lab Móvel, um laboratório itinerante que leva a ciência e a tecnologia diretamente às escolas, promovendo novas formas de aprendizagem.

O projeto integra um plano lançado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que reúne dez municípios, e é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+), com um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. O objetivo é prevenir o abandono escolar e reforçar o sucesso académico dos alunos, através de métodos de ensino mais interativos e experimentais.

Durante a visita, os representantes da Comissão Europeia observaram o Lab Móvel em funcionamento e destacaram o seu papel na modernização do ensino. Equipado com ferramentas digitais e recursos tecnológicos, o laboratório permite desenvolver atividades práticas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), através de experiências, robótica e até realidade aumentada.

O espaço inclui ainda um mini auditório e estações de trabalho colaborativas, incentivando a criatividade e a partilha de ideias entre alunos e professores. A equipa educativa responsável pelo projeto apoia também os docentes na integração destas metodologias inovadoras nas aulas regulares.

A iniciativa nasceu no âmbito do programa Alentejo 2020 e constitui um exemplo de como a aplicação dos fundos europeus pode ter impacto direto na comunidade escolar.

Segundo dados do FSE+, a região do Alentejo vai investir 9,2 milhões de euros em projetos que promovem o sucesso educativo e o combate ao abandono escolar, contribuindo para que mais jovens permaneçam no sistema de ensino e construam o seu futuro com confiança.