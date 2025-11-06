Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • Conheça os horários de atendimento das Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim
Sociedade

Conheça os horários de atendimento das Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim

By - Inês Ribeiro 6 de Novembro, 20251 Mins Read

As Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim divulgaram os seus horários de atendimento ao público, de forma a garantir uma maior proximidade com a população e facilitar o contacto dos cidadãos com os executivos locais.

Na freguesia de Almeirim, o atendimento realiza-se às quartas-feiras de manhã, das 10h00 às 12h00, mediante marcação prévia.

A Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim atende o público às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h00 às 20h00, e também aos sábados, entre as 9h00 e as 13h00.

Na Raposa, o atendimento decorre por ordem de chegada ou mediante marcação, às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 20h00.

Já em Benfica do Ribatejo, o atendimento ao público é realizado na primeira quarta-feira de cada mês, das 14h00 às 17h00, e nas quartas-feiras seguintes, entre as 18h00 e as 20h00.

