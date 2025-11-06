Conheça os horários de atendimento das Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim

Imprimir

As Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim divulgaram os seus horários de atendimento ao público, de forma a garantir uma maior proximidade com a população e facilitar o contacto dos cidadãos com os executivos locais.

Na freguesia de Almeirim, o atendimento realiza-se às quartas-feiras de manhã, das 10h00 às 12h00, mediante marcação prévia.

A Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim atende o público às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h00 às 20h00, e também aos sábados, entre as 9h00 e as 13h00.

Na Raposa, o atendimento decorre por ordem de chegada ou mediante marcação, às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 20h00.

Já em Benfica do Ribatejo, o atendimento ao público é realizado na primeira quarta-feira de cada mês, das 14h00 às 17h00, e nas quartas-feiras seguintes, entre as 18h00 e as 20h00.