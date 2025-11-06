Suspeito de vários furtos no Bairro da Tróia em prisão preventiva

Imprimir

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santarém e a GNR de Almeirim, detiveram no dia 3 de novembro, um homem de 35 anos, suspeito da prática de vários furtos em interior de residência, no Bairro da Tróia, em Almeirim.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Santarém, o suspeito estava a ser alvo de uma investigação há cerca de um mês, relacionada com um furto em residência ocorrido na cidade de Almeirim. Após as diligências policiais, os militares da GNR identificaram o suspeito, que é apontado como autor de diversos crimes da mesma natureza.

“Em cumprimento de um mandado judicial, o homem foi detido pelas autoridades e encontrava-se já sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais devido a anteriores crimes de furto em interior de residência”, revela a mesma fonte.

Após a detenção, o suspeito permaneceu nas instalações da GNR até ao dia 4 de novembro, data em que foi presente ao Tribunal Judicial de Rio Maior. O tribunal decretou a medida de coação mais grave, prisão preventiva.