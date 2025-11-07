Associação de Pais convoca reunião após casos de violência nas escolas de Almeirim

Imprimir

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Almeirim convocou uma reunião extraordinária dirigida a todos os pais e encarregados de educação dos alunos do agrupamento, marcada para o próximo dia 10 de novembro, às 20h30, no edifício das Escolas Velhas, em Almeirim.

Segundo a associação, o encontro pretende ouvir as preocupações que têm vindo a ser transmitidas por diversos encarregados de educação, numa altura em que se multiplicam os relatos de casos de violência entre estudantes nas escolas do concelho.

A reunião tem como ordem de trabalhos os assuntos relativos ao funcionamento do agrupamento e outros temas que os pais considerem relevantes.

