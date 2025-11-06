Shopping cart

Sociedade

Novo caso de violência na Escola Básica Febo Moniz preocupa encarregados de educação

By - Daniel Cepa 6 de Novembro, 20251 Mins Read

Os casos de violência entre estudantes têm-se sucedido na Escola Básica Febo Moniz, em Almeirim, e a situação está a preocupar os encarregados de educação. Esta quinta-feira, 6 de novembro, foi registado um novo episódio violento, que levou um aluno a ser transportado para o Hospital Distrital de Santarém para receber tratamento.

Segundo apurou O Almeirinense, o estudante foi agredido por um grupo de colegas, sofrendo ferimentos que justificaram a ida ao hospital. A situação foi comunicada à GNR, que tomou conta da ocorrência e sinalizou os jovens envolvidos.

Uma encarregada de educação, que prefere não se identificar, afirmou ao O Almeirinense que os casos de violência têm vindo a agravar-se nas últimas semanas, gerando grande preocupação entre os pais dos alunos do estabelecimento de ensino.

O Almeirinense tentou contactar a direção da escola, mas até ao momento não obteve resposta.

Recorde-se que, no mês passado, um outro incidente na mesma escola envolveu um aluno que trouxe consigo uma arma de alarme, situação que provocou alvoroço na comunidade escolar e obrigou à intervenção das autoridades.

Aluno apanhado com arma em escola de Almeirim
Etiquetas Relacionadas:
almeirimBombeiroseducaçãoescola básica febo monizFebo MonizGNR

