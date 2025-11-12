Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 12.NOV

By - Redação 12 de Novembro, 20251 Mins Read


Há pessoas que dizem que só acreditam no que vêem, mas depois acreditam que há inteligência… Nunca ninguém a viu! Vemos, sim, acções que fazem sentido, vemos pessoas a raciocinar, mas não vemos a racionalidade. Pensar que ela não existe e que tudo se faz por acaso é como achar que se eu atirar ao chão uma mão cheia de fósforos eles vão formar a palavra “beleza”, porque sim!, ou achar que as complexas conexões que fazem e mantêm a visão humana acontecem por acaso!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Entrevista

Da inspiração à criação: A vida e o ateliê de Maria Lúcia

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Desporto

Programação definida para o Troféu Nacional de Resistência de motos 50cc

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Política

“5 Vale o Dobro” regressa a Almeirim para apoiar o comércio local

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Cultura

Exposição “Coisas de Natal e outras” celebra a arte sacra na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025