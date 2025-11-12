PARA HOJE / 12.NOV

Há pessoas que dizem que só acreditam no que vêem, mas depois acreditam que há inteligência… Nunca ninguém a viu! Vemos, sim, acções que fazem sentido, vemos pessoas a raciocinar, mas não vemos a racionalidade. Pensar que ela não existe e que tudo se faz por acaso é como achar que se eu atirar ao chão uma mão cheia de fósforos eles vão formar a palavra “beleza”, porque sim!, ou achar que as complexas conexões que fazem e mantêm a visão humana acontecem por acaso!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt