Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: cuidar com história ” arrancam com mensagem de celebração e futuro

A Unidade Local de Saúde Lezíria (ULS Lezíria) deu hoje início, no Convento de São Francisco, em Santarém, às Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: cuidar com história”, inseridas nas comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

Na sessão de abertura, o presidente do Conselho de Administração, Pedro Marques, deu as boas-vindas aos participantes e destacou que o hospital “é mais do que tecnologia ou infraestruturas — é feito de pessoas, memórias e equipas que todos os dias dão sentido à nossa missão”.

Sublinhando a importância de celebrar o percurso construído, reconhecer o compromisso das equipas e reforçar a ambição de continuar a evoluir, Pedro Marques afirmou que, apesar dos desafios que o setor enfrenta, “existimos porque há pessoas que confiam em nós para cuidar da sua saúde. Essa é a razão essencial do nosso trabalho”.

Na presença dos restantes elementos do Conselho de Administração, deixou ainda um agradecimento especial à organização, às equipas envolvidas e ao Município de Santarém e outras entidades pela colaboração, realçando que momentos como este são fundamentais para refletir, fortalecer laços com a comunidade e projetar o futuro da instituição.

O programa das Jornadas prolonga-se até amanhã ao final da manhã, incluindo momentos de reflexão sobre o percurso do HDS, sessões científicas, uma mesa-redonda dedicada ao tema “Equipa da ULS Lezíria – Cada Voz Conta”, uma sessão solene sobre o passado e o futuro da ULS, uma homenagem aos profissionais que comemoram 40 anos de serviço no HDS, assim como uma conferência conduzida pelo médico Luís Pisco.