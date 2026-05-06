Centro histórico de Coruche transforma‑se em mapa por decifrar na Noite Europeia dos Museus

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O centro histórico de Coruche vai ser palco de uma iniciativa diferente na Noite Europeia dos Museus, assinalada este ano a 16 de maio, com um peddy paper noturno promovido pelo Museu Municipal de Coruche. A atividade tem início às 21h00 e convida o público a formar equipas, seguir pistas e redescobrir a Vila através de um percurso que cruza património, memória e jogo.

Inspirada no tema do Dia Internacional dos Museus 2026, “Museus a unir um mundo dividido”, a iniciativa propõe uma forma participativa de olhar para o território, levando os participantes a explorar ruas, largos e edifícios do centro histórico como se os visitassem pela primeira vez. O desafio consiste em desvendar “o segredo da noite”, através de enigmas e tarefas distribuídas pelo espaço público.

As equipas podem ser constituídas por até quatro elementos e a participação é gratuita, estando sujeita a inscrição obrigatória até às 16h00 do próprio dia. As inscrições podem ser efetuadas através de formulário online ou presencialmente na receção do Núcleo Rural de Coruche, situado na Rua dos Bombeiros Municipais.

A vertente competitiva é complementada por prémios que prolongam a descoberta do território para além da noite do evento. Em parceria com A Apicultora no Mundo das Abelhas, a River Route e o Centro Equestre António Ribeiro Telles, os participantes habilitam‑se a ganhar uma de três experiências ligadas à identidade local: “Apicultor por um dia”, uma descida de caiaque no rio Sorraia ou uma visita ao centro equestre. A realização das experiências estará dependente da marcação e disponibilidade das entidades parceiras.

Celebrado internacionalmente a 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus sublinha este ano o papel destas instituições na aproximação entre pessoas, na valorização das memórias comuns e na partilha do património. Em Coruche, essa missão estende‑se para fora das portas do museu, transformando o centro histórico num espaço de descoberta coletiva.

Com esta iniciativa, o Museu Municipal de Coruche reforça a sua vocação de museu de território, mostrando que o património não se limita às coleções, mas vive também nas ruas, nos usos quotidianos e na memória de quem habita a Vila, convidando os participantes a olhar de novo para o que o hábito tende a tornar invisível.