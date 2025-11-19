Shopping cart

Desporto

Sporting B derrota HC Os Tigres em Almeirim

Por: Daniel Cepa 19 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres recebeu no sábado, 15 de novembro, a equipa B do Sporting Clube de Portugal e perdeu por 3-5, em jogo da 7.ª jornada, disputado no Pavilhão Dr. Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A formação almeirinense ainda conseguiu chegar ao empate a duas bolas, mas acabou por não resistir à eficácia leonina. Francisco Ferreira, Alexandre Costa e Afonso Boavida assinaram os golos dos Tigres.

Com este resultado, a equipa orientada por Luís Cunha desceu ao 8.º lugar da classificação, com 10 pontos somados. Na próxima jornada, os Tigres deslocam-se ao terreno do Parede.

