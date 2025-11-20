Oito empresas de Almeirim distinguidas com o estatuto PME Excelência 2024

Imprimir

O concelho de Almeirim volta a marcar presença no panorama empresarial do Ribatejo, ao ver oito empresas distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2024, uma iniciativa do IAPMEI e do Turismo de Portugal que reconhece as empresas com melhor desempenho económico e financeiro. A cerimónia nacional decorreu hoje, dia 20 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, onde foram anunciados os resultados da edição deste ano.

As empresas distinguidas no concelho de Almeirim foram a Aida & Miguel Penteado – Restauração, Lda., a Atlantik – Empresa de Trabalho Temporário, Lda., a Fiúza & Bright – Sociedade Vitivinícola, Lda., a Herdade Quinta do Manique, S.A.G., Lda., a Maria d’Assunção T. R. Sousa e Silva, Lda., a Marmoreco-Com – Indústria Internacional de Mármores, Lda., a Sociedade Agrícola Caneja, Lda. e o Tó do Forno, Unip., Lda.

No distrito de Santarém, foram distinguidas 161 empresas, o que evidencia a diversidade e a vitalidade do tecido empresarial regional. Ourém liderou o distrito, com 42 empresas reconhecidas, seguida de Torres Novas, que somou 18 distinções. Rio Maior e Salvaterra de Magos registaram 13 empresas premiadas cada, enquanto Benavente e Santarém surgiram com 12 cada. Ferreira do Zêzere teve 7 empresas distinguidas, Abrantes 6, e Tomar e Entroncamento 5 cada. Coruche registou 4 distinções, Alpiarça e Alcanena 3 cada, e os concelhos de Constância, Golegã, Chamusca e Vila Nova da Barquinha, contabilizaram entre uma e duas empresas.

A nível nacional, foram distinguidas 3.925 empresas, num universo que abrange setores tão diversos como comércio, indústria, turismo, serviços e construção. Nesse contexto, o distrito de Santarém ocupa a sexta posição em número de empresas distinguidas, reforçando a sua relevância no panorama empresarial nacional e a presença consistente das suas PME entre as melhores do país.

O estatuto PME Excelência destaca empresas que apresentam elevados níveis de solidez financeira, resultados positivos e capacidade de crescimento sustentado e é um dos reconhecimentos mais relevantes à gestão empresarial em Portugal. Para Almeirim, as oito distinções agora atribuídas reforçam a consistência e competitividade das empresas locais, bem como a sua capacidade de gerar valor e dinamizar a economia do concelho.