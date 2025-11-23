Chef de Almeirim participa em livro

Imprimir

Rute Vitorino, de Almeirim, participa no livro de receitas “Legado dos Chefs – A tradição de mãos dadas com a inovação”, que foi apresentado na tarde deste domingo.



Este livro resulta de um projeto desenvolvido pela Academia Profissional de Cake Designer de Caldas da Rainha. Neste livro participam 110 chefes da pastelaria de norte a sul do pais.