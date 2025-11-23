UFCA vs FC Porto & homenagens

Imprimir

No próximo dia 29 de novembro, sábado pelas 15h30m, o U. Almeirim recebe o FC Porto no Dom Manuel de Mello para um jogo do Campeonato Nacional de Juvenis e o clube vai promover homenagens neste dia especial.



“Pretendemos nesse dia inaugurar a nova cobertura em frente ao bar do clube e simultaneamente homenagear três pessoas que foram muito importantes na história do clube: Mister Vitor Fininho, Paulo Caetano e Pedro Ribeiro”, explica o clube.

O Mister Vítor “Fininho” foi durante vários anos o pai/treinador de centenas de jovens que passaram pelas camadas jovens do União FC Almeirim e deixou marcas no crescimento pessoal e desportivo de todos eles sendo a referência dos mesmos desde sempre no que diz respeito a formação no futebol.

“Paulo Caetano foi o vice-presidente e vereador do desporto durante 12 anos o elo de ligação mais próximo junto da Autarquia tendo-se mostrado sempre disponível para ajudar e colaborar com o clube nas suas necessidades diárias. Pedro Ribeiro foi, desde sempre, o nosso vereador e o nosso presidente da autarquia tendo sido peça vital na renovação do Dom Manuel de Mello de modo que hoje em dia volte a ser o espaço desportivo de referência em futebol do concelho”, explica o clube numa nota enviada para o ALMEIRINENSE.

Os três ficaram para sempre na história do clube como pessoas que nos ajudaram e contribuíram muito para que a história do U. Almeirim continuasse em atividade e crescimento ao longo dos anos que passaram, do dia de hoje e dos próximos anos.

“A história do União FC Almeirim faz-se de pessoas e o agradecimento / homenagem que pretendemos realizar no dia 29 de novembro é um momento de reconhecimento perante a comunidade do quanto nós e o clube vos estamos gratos”, conclui o clube.