Acidente provoca dois feridos em Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou dois feridos ligeiros na manhã desta segunda-feira, 24 de novembro, na Estrada dos Paços, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, as vítimas foram estabilizadas no local pelas equipas de socorro e transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado às 08h38, no cruzamento entre a Estrada dos Paços e a Rua Gago Coutinho.

No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

O trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem enquanto decorriam as operações de socorro e a limpeza da via.

